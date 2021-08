EQS Group-News: Swiss Prime Anlagestiftung / Mot-clé(s) : Achat/Résultat semestriel

Swiss Prime Fondation de placement: résultats du 1er semestre très prometteurs



04.08.2021 / 19:01



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Olten, le 4 août 2021 «SPF Immobilier Suisse»: rendement record de 3.28%

«SPF Living+ Europe»: première acquisition et rendement de placement de 4.40% Acquisitions attrayantes du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» boucle le 1er semestre 2021 sur un excellent rendement de placement de 3.28% (1er semestre 2020: 1.66%). Il s'agit du meilleur rendement semestriel depuis le lancement du groupe de placements. Les transactions et les investissements dans les projets se sont traduits par une hausse de la valeur vénale du parc immobilier à 2 800.6 millions CHF (2 311.2 millions CHF). La gestion active des locations a permis de réduire le taux de vacance à 3.34% (4.17%). Le portefeuille a enregistré une forte hausse de sa valeur se chiffrant à 33.8 millions CHF grâce au développement des nouveaux projets de construction et au succès de la commercialisation. Au 1er semestre 2021, la SPF a réalisé des transactions pour 118 millions CHF. Quatre biens-fonds ont été transférés dans le portefeuille de «SPF Immobilier Suisse», enrichi désormais par le centre historique pour personnes âgées Viktoria à Berne, un ensemble de cinq immeubles locatifs à Schüpfheim, un immeuble à usage mixte situé dans un emplacement de premier ordre à Wollerau ainsi que par une construction neuve destinée aux personnes âgées au bord de lac de Neuchâtel. «SPF Living+ Europe»: rendement dépassant 4%

Lancé à fin 2020, le groupe de placements «SPF Living+ Europe» a conclu sa première acquisition. Il s'agit de cinq résidences et centres de soin pour personnes âgées en Allemagne comprenant 254 appartements protégés et 204 lits médicalisés. La valeur vénale du portefeuille s'élève à 43.6 millions EUR. Cette acquisition dégage un rendement de placement exceptionnel de 4.40%. Le groupe de placements «SPF Living+ Europe» va poursuivre au second semestre le développement et la diversification de son portefeuille. Ouverture de groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» et souscription «SPF Living+ Europe»

«SPF Immobilier Suisse» procédera une nouvelle émission du 1er septembre au 15 octobre 2021, dont les détails seront communiqués prochainement. Le groupe de placements «SPF Living+ Europe» est ouvert à la souscription et il est possible de remettre des engagements de capitaux. Communiqué de presse (PDF)

Rapport du 2e trimestre 2021 «SPF Immobilier Suisse»

Rapport du 1er semestre 2021 «SPF Living+ Europe» Contacts: Marcel Hug

Directeur

Swiss Prime Fondation de placement

Tél. +41 58 317 17 19

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Raffaele Cannistrà

Relations avec les investisseurs

Swiss Prime Fondation de placement

Tél. +41 58 317 17 82

raffaele.cannistra@sps.swiss A propos de Swiss Prime Fondation de placement

Créée en 2015 et sise à Olten, Swiss Prime Fondation de placement («SPF») est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil et 53 g ss LPP. La Fondation de placement sert à la prévoyance professionnelle et a pour but le placement et la gestion collectifs des fonds de prévoyance qui lui sont confiés. La SPF est représentée à la Conférence des administrateurs de fondations de placement (CAFP) et supervisée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Depuis sa création, les critères ESG «Environnement», «Social» et «Gouvernance» font partie intégrante de sa stratégie d'investissement.

Fin du communiqué aux médias