Swiss Retail Federation élit Christa Markwalder à sa présidence

Zurich (awp) - Le comité directeur de Swiss Retail Federation a élu la conseillère nationale Christa Markwalder à sa présidence à l'unanimité, a indiqué la faitière des commerces de détail de moyenne grandeur mardi soir. La politicienne radicale avait accédé au présidium de l'organisation en janvier dernier.

L'élection intervient dans une année où le commerce de détail se trouve confronté à d'énormes défis en raison de la crise du coronavirus et des changements structurels de la branche, a souligné l'organisation.

Swiss Retail compte comme membres des grands magasins, des magasins spécialisés, des marchés de gros, des détaillants indépendants, des négociants en produits alimentaires et des kiosques. Au total, cela représente quelque 46'000 emplois et un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de francs suisses.

