Swiss Shakti Foundation : COMMENT UNE PIÈCE DE MONNAIE VA CHANGER LE MONDE

COMMENT UNE PIÈCE DE MONNAIE VA CHANGER LE MONDE

Le Shakti Coin s'apprête à rendre la mondialisation plus efficace pour la classe moyenne BERKELEY, Californie (31 JUILLET 2019) - On nous répète depuis 20 ans que la mondialisation va changer le monde et uniformiser les règles du jeu. Au lieu de cela, nous avons vu, au cours des deux dernières décennies, les riches s'enrichir et les pauvres s'appauvrir. Que s'est-il passé ? En termes simples, si la technologie nous a permis de nous connecter à l'international, le système monétaire, qui n'est plus qu'une relique, a fait obstacle au progrès de l'humanité. Le Shakti Coin, une monnaie cryptographique unique basée sur un protocole de Proof-of-Effort (PoE ou preuve d'effort en français) lié au dollar américain est le chaînon manquant qui va permettre à la mondialisation de prospérer. Shakti est un outil global pour une économie mondiale. Avec le système traditionnel, si vous travaillez à distance pour une personne en Afrique du Sud et que vous résidez aux États-Unis, au moment même où vous serez payé, plus de 15 % du montant total de la transaction sera dédié aux frais de change. Grâce à la monnaie Shakti, à ses frais de transaction quasi nuls et à son transfert immédiat de valeur, l'économie dans son ensemble est florissante. Une bonne connectivité est essentielle pour l'économie mondiale. Le procédé d'exploitation et de production des Shakti Coins contribue également à la croissance intellectuelle et au succès de chacun dans le monde. Les fondateurs sont convaincus qu'une solide éducation contribue à l'éradication de la pauvreté et à l'autonomisation de l'individu. Ils se sont penchés sur le cas de la Suisse, un petit pays qui accorde une grande priorité à l'« Éducation pour tous », comme modèle à suivre pour la population mondiale. Comprendre le fonctionnement du Shakti Coin est facile. Pour chaque journée où un enfant se rend à l'école, les parents reçoivent un Shakti Coin, doté d'une valeur fixe et prononcée de 5 $. Les vérificateurs reçoivent un micropaiement pour vérifier l'assiduité, et les parents des enfants gagnent un Shakti Coin. Ensuite, les Shakti Coins pourront être utilisés comme moyen d'échange dans le réseau croissant des entreprises. De plus, les écoles participantes peuvent également obtenir des micropaiements qui serviront à améliorer leurs établissements. « Dans certains pays, il suffit d'un Shakti Coin pour nourrir toute une famille pour la journée, explique Gary, bénévole à la Fondation suisse Shakti. C'est suffisant pour subvenir aux besoins d'une famille, mais pas assez pour devenir riche. Par conséquent, la famille est incitée à faire en sorte que l'enfant continue de se rendre à l'école. » À propos de Shakti Coin : Le projet Shakti Coin est une initiative populaire internationale indépendante de toute affiliation avec quelque industrie, gouvernement, religion ou affinité politique que ce soit. Plus d'informations sur https://www.shakticoin.com. Contact média

