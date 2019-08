Swiss Shakti Foundation : EN COURANT À LA MONDIALISATION, LA POLITIQUE MONÉTAIRE SE FAIT SUR LE DOS DES GENS - SHAKTI COIN

EQS Group-Media / 27.08.2019 / 19:09



EN COURANT À LA MONDIALISATION, LA POLITIQUE MONÉTAIRE SE FAIT SUR LE DOS DES GENS - SHAKTI COIN



BERKELEY, Californie (27 août 2019) - Les politiques monétaires orthodoxes de nombreuses nations font que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres - un phénomène qui englobe 90 % de la population mondiale.

« La promesse de la mondialisation a échoué car UN outil essentiel a été absent dès le premier jour : une monnaie universelle unique pour faciliter les échanges de biens et de services, sans faire plier l'échine des gens simples avec d'exorbitants frais de change sur les devises », affirme l'un des fondateurs de Milky Way de Shakti Stiftung Suisse.

Si l'on en revient à l'essentiel, quel était l'objectif de la mondialisation ? Améliorer la qualité de vie des personnes appartenant aux communautés marginales du monde entier, que celles-ci vivent dans des pays développés ou en voie de développement. Voyons cela avec une question pratique qui s'adresse aux conseillers politiques économiques et aux leaders de la pensée ; combien d'ingénieurs automobiles peuvent changer une huile de moteur ? Probablement, presque tous ceux qui le veulent peuvent le faire.

Ils ont l'intellect, l'expérience pratique avec une formation professionnelle continue, et surtout, l'accès à des amis bien informés sur un simple appel téléphonique. De plus, les constructeurs automobiles conçoivent leurs véhicules de manière à ce que des personnes ordinaires puissent suivre des instructions et effectuer elles-mêmes une opération de maintenance de base, comme le changement de l'huile moteur. Presque tous les propriétaires de voitures peuvent changer leur huile s'ils le souhaitent, même sans être un ingénieur automobile.

Mais presque tout le monde échouera pitoyablement sans l'outil approprié ! D'autre part, pour autant qu'ils aient accès à un élévateur hydraulique ou à une rampe, ils pourront tous changer une huile moteur. Toute tentative d'exécuter ce travail sans l'équipement nécessaire pour effectuer cette même tâche, comme un cric manuel/Hi lift ou une rampe mobile, leur cassera le dos. C'est pourquoi 90 % de la population mondiale vit au jour le jour, d'une paie à l'autre, parce qu'ils utilisent les mauvais outils pour échanger leurs biens de valeur partout dans le monde.

Il n'y a pas de retour possible à cette mondialisation que nous avons cru un jour concevable. Nous ne pouvons plus travailler avec une relique d'outil monétaire si nous voulons voir les familles marginalisées vivre au maximum de leurs potentialités. La population mondiale a besoin d'une seule monnaie disponible pour tous. Cette monnaie doit être pratique, facile à utiliser et suffisamment simple pour que, dans le monde entier, les gens la comprennent, la voient, la touchent et profitent des avantages de son utilisation. De plus, à chaque fois que cette monnaie « unique » sera utilisée, elle devra aider et ajouter une valeur matérielle à la vie des êtres humains ordinaires, et pas uniquement à celle des très riches.

Le Shakti Coin est une monnaie de ce type, son protocole est transparent et simple. Il est intelligent, pratique et aussi puissant qu'un élévateur hydraulique. En outre, il est facilement compris par ceux qui en ont le plus besoin. Cette cryptomonnaie alimentée par la blockchain prend en charge la scolarité et étend l'inclusion financière aux plus faibles en utilisant un nouveau protocole : la Preuve d'effort (Proof-of-Effort, PoE). Cela encouragera chaque famille de la planète à éduquer ses enfants et récompensera ceux qui font chaque jour des efforts.

Le livre blanc en quatre parties du Shakti Coin définit les divers avantages sociaux et économiques qu'il offre aux communautés, avec son écosystème de pièces stables.

