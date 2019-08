Swiss Shakti Foundation : SHAKTI COIN -- LE «MARTEAU MANQUANT» DANS LA MONDIALISATION DÉFAILLANTE

EQS Group-Media / 13.08.2019 / 06:53

SHAKTI COIN -- LE «MARTEAU MANQUANT» DANS LA MONDIALISATION DÉFAILLANTE BERKELEY, Californie (13 août 2019) - Shakti Coin, un écosystème unique de blockchain, devrait devenir un outil mondial indispensable, un marteau qui permettra de supprimer les frais de change exorbitants. Après avoir subi le fardeau de la mondialisation défaillante pendant deux décennies, les communautés du monde entier peuvent enfin se réjouir. L'émergence de Shakti Coin, une crypto-monnaie conçue pour répondre aux besoins des personnes ordinaires, pourrait bientôt aider la mondialisation à réaliser ses promesses non tenues. La mondialisation a assuré une amélioration de la qualité de vie des personnes des pays en développement et des communautés du monde entier. Cependant, elle a principalement exploité les intérêts des sociétés riches et multinationales au détriment de tout le monde. La fondation suisse Shakti croit fermement que la promesse de mondialisation a échoué en raison du manque de monnaie universelle. Tout comme les travailleurs du monde entier utilisent un marteau comme outil universel, il n'existe pas de monnaie universelle unique qui soit largement disponible pour que les marchands puissent faire des échanges commerciaux au niveau mondial. Shakti Coin, inspirée de l'innovation Bitcoin de Satoshi Nakamoto, fournit cet outil sous la forme d'une seule monnaie universelle pour chaque communauté. Le concept de Shakti Coin est construit autour des parents, des enfants et des communautés soutenant l'éducation. Cette crypto-monnaie est vraiment exceptionnelle, en ce sens qu'elle ne repose pas sur des performances informatiques, mais sur une participation massive à l'avancement de l'éducation, à l'aide d'un nouveau protocole appelé Proof-of-Effort (PoE) - qui récompense chaque famille de la planète Terre. «Peu de ressources sur Terre sont aussi rares ou aussi puissantes qu'un intellect humain pleinement développé. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cette précieuse ressource comme base pour la nouvelle devise mondiale», a déclaré l'un des fondateurs Milky Way de Shakti Coin. Shakti Coin a le potentiel d'être un catalyseur de changement social en raison de sa valeur stable de 5 USD. À l'heure où de nombreuses entreprises de crypto-monnaie se développent pour générer des bénéfices, la fondation suisse Shakti s'est engagée sur une voie moins fréquentée pour aider les individus et les communautés à atteindre leur véritable potentiel. À propos de Shakti Coin: Le projet Shakti Coin est une initiative internationale communautaire, indépendante de toute affiliation industrielle, gouvernementale, religieuse ou encore politique. Pour en savoir plus, consultez https://www.shakticoin.com. Contact média:

