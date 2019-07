Swiss Shakti Foundation : Shakti Coin et Libra - Objectif social contre objectif lucratif

EQS Group-Media / 16.07.2019 / 07:24

Shakti Coin et Libra - Objectif social contre objectif lucratif L'extraction du Shakti Coins et ses valeurs intrinsèques sont complètement différentes de celles des autres monnaies

Les cryptomonnaies des grandes entreprises se concentrent sur l'enrichissement rapide plutôt que sur le bien social. BERKELEY, Californie (16 juillet 2019) - La Fondation suisse Shakti une organisation populaire d'intérêt public à l'origine du Shakti Coin, présente une nouvelle approche des cryptomonnaies qui est très différente du Libra Coin prévu par Facebook. Le Shakti Coin est une monnaie stable qui est minée de façon unique, pièce par pièce, grâce à des efforts de coopération. Il est lié à la fréquentation de l'école par les enfants, qui permet aux écoliers de gagner des Shakti Coins qui peuvent aider leurs programmes scolaires. Le Libra est structuré comme une cryptomonnaie axée sur les paiements, et son lancement est prévu en 2020. C'est un grand pas pour Facebook de créer sa propre monnaie. Le Shakti Coin est différent parce que son seul but est de financer les écoles. Il s'agit d'un moyen d'améliorer l'accès à l'éducation dans le monde entier. Le minage du Shakti Coin ne nécessite pas de matériel informatique spécialisé, ni la consommation de quantités massives d'électricité, car il est lié à l'activité humaine. Les parents dont un enfant fréquente l'école peuvent également extraire la monnaie grâce au protocole de preuve d'effort (POE) du réseau Shakti. Le Shakti Coin est une monnaie stable d'une valeur fixée à 5 $ USD par pièce. Ce montant ne variera jamais, ce qui élimine effectivement toute la volatilité de la devise ainsi que le risque de perte pour ses détenteurs. Les exclus du système bancaire ont besoin d'aide, pas d'être prisonnières du système, et elles ne peuvent pas se permettre de faire confiance à qui que ce soit pour s'occuper de leurs modestes économies. Les pauvres du monde ont besoin d'une approche ascendante qui pourrait raviver leur système de croyances et leur confiance en eux pour les générations à venir. Cela ne peut se faire que par l'éducation. « L'annonce du Libra et toute l'attention portée aux cryptomonnaies et à la blockchain ont certainement rehaussé le profil du secteur, » a déclaré Gary, un membre volontaire du mouvement populaire. « Il est cependant important de noter que les grandes entreprises telles que Facebook entrent dans les cryptos pour réaliser des gains financiers, sans même parler de leur capacité à s'infiltrer encore davantage dans la vie quotidienne de l'humanité. Elles cherchent à faire des profits économiques au détriment des plus pauvres d'entre les pauvres. Tout bénéfice social est la cerise sur le gâteau, à faire valoir pour la communication. Le Shakti Coin est différent, car nous avons lié son extraction directement à la fréquentation de l'école. L'éducation est le seul moyen pour permettre à la population de sortir de la pauvreté, c'est pourquoi nous agissons directement là où l'aide est nécessaire en soutenant les écoles et en créant des opportunités pour les 1,7 milliard d'exclus du système bancaire dans le monde. » A propos de Shakti :

Shakti est un mouvement populaire international indépendant de toute affiliation avec quelque industrie, gouvernement, religion ou affinité politique que ce soit. Plus d'informations sur https://www.shakticoin.com. Contact média

