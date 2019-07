EQS Group-News: Swiss Shakti Foundation / Mot-clé(s) : Devise cryptée / Chaîne à blocs

Swiss Shakti Foundation: Shakti Coin révolutionne la cryptomonnaie grâce à un protocole pratique, facile et philanthrope



23.07.2019 / 07:54



Shakti Coin révolutionne la cryptomonnaie grâce à un protocole pratique, facile et philanthrope

L'humanité prend le contrôle financier grâce à un protocole de preuve d'effort BERKELEY, Californie (23 JUILLET 2019) - L'une des raisons principales pour lesquelles Bitcoin n'a pas remplacé la monnaie traditionnelle est que le protocole d'origine derrière la monnaie l'a rendue trop cryptique pour que les gens la comprennent, et trop peu pratique pour un usage quotidien. La Fondation suisse Shakti, une organisation populaire à l'origine du Shakti Coin, a développé un protocole de nouvelle génération qui démystifie la cryptomonnaie en la rendant plus humaine. Le Shakti Coin diffère des autres monnaies numériques en recourant à un protocole de preuve d'effort (Proof-of-Effort, PoE) au lieu d'un protocole de preuve de travail (Proof of Work, PoW). Le protocole PoE de Shakti Coin qui a révolutionné l'industrie récompense les familles du monde entier en donnant un Shakti Coin pour chaque journée où leurs enfants se rendent à l'école. Les Shakti Coins ont été minés de façon à faciliter leur extraction, sont peu énergivores et sont fabriqués par des membres de la communauté, tout en créant un système conçu pour éradiquer la pauvreté infantile à échelle mondiale. Comme pour d'autres monnaies numériques, la mission Shakti a pour but non seulement de procurer des moyens financiers et l'inclusion de millions de personnes dénuées de comptes en banques traditionnels, mais aussi d'éradiquer la pauvreté en améliorant l'assiduité scolaire de façon significative. « Si nous voulons voir une meilleure distribution locale, nationale et mondiale de la richesse, alors il nous faut une infrastructure financière juridiquement conforme pour y parvenir », a affirmé Cathy Anthony, de la Fondation suisse Shakti. « Le projet Shakti Coin tiendra lieu d'important catalyseur pour un changement social positif. » Le fonctionnement du Shakti Coin est facile à comprendre. Pour chaque journée où un enfant se rend à l'école, les parents reçoivent un Shakti Coin, doté d'une valeur fixe et prononcée de 5 USD. Les vérificateurs reçoivent un micropaiement pour vérifier la présence scolaire, les membres de la communauté valident la participation des écoliers et les parents récupèrent leur Shakti Coin. Les Shakti Coins peuvent être utilisés dans un réseau grandissant de commerces. De plus, les écoles participantes peuvent également percevoir des micropaiements afin de s'en servir pour améliorer leur établissement. De manière très concrète, chaque Shakti Coin représente un investissement dans le capital intellectuel de l'humanité. Il s'agit de la première monnaie numérique qui exploite la technologie pour faire le bien social. À propos de Shakti Coin

Le projet Shakti Coin est une initiative populaire internationale indépendante de toute affiliation avec quelque industrie, gouvernement, religion ou affinité politique que ce soit. Plus d'informations sur https://www.shakticoin.com. Contact média

