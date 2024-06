Zurich (awp) - Le conseil d'administration de Swiss Steel a nommé Thomas Löhr en tant que nouveau directeur financier et membre de la direction générale du groupe dès lundi. Il succède à Marc Portmann qui quitte la société après 19 ans pour des raisons personnelles.

M. Löhr était directeur financier et porte-parole de la direction de la filiale du groupe Swiss Steel, Deutsche Edelstahlwerke Services, depuis novembre 2023. "Les organes compétents décideront prochainement de son successeur" à ce poste, précise Swiss Steel dans un communiqué.

Le nouveau directeur financier du groupe à plus de 35 ans d'expérience professionnelle, notamment dans les domaines de la finance, du contrôle de gestion et des fusions et acquisitions, met en avant Swiss Steel.

A partir du 1er juillet, les ventes de Swiss Steel seront dirigées par le directeur commercial Patrick Lamarque d'Arrouzat, exerçant actuellement cette fonction pour les divisions Acier inoxydable et Acier à outils de l'entreprise, ajoute cette dernière. Il restera membre de la direction générale.

Après la recapitalisation et le refinancement de l'aciériste lucernois, Swiss Steel informe encore que la prochaine étape sera une organisation commerciale intégrée pour les trois divisions du groupe.

