Swiss a retiré 750 sièges en cabine pour transporter des marchandises

Zurich (awp/ats) - La compagnie aérienne Swiss a adapté ses avions après la hausse de la demande de vols pour le fret, due à la pandémie de Covid-19. Entre avril et juin, elle a enlevé 750 sièges dans la classe économique de trois Boeing 777 pour y transporter des marchandises.

Les sièges se trouvent actuellement dans un entrepôt à Bâle, déclare le responsable du secteur fret de Swiss, Ashwin Bhat, dans un entretien diffusé lundi par les journaux du groupe de presse CH Media. La compagnie aérienne a concentré pendant quelque temps ses vols sur certains itinéraires, dont la Chine, pour transporter des équipements de protection médicale et des masques sanitaires, ajoute-t-il.

Cette période "semblait surréaliste", précise-t-il. Après plusieurs semaines durant lesquelles les vols de fret ont été plus nombreux que ceux de passagers, la situation est en train de changer.

Swiss va continuer à exploiter les vols pour les marchandises, précise le responsable. À partir de la fin août, la filiale de Lufthansa volera en plus une fois par semaine avec un Boeing 777 vers Buenos Aires, en Argentine, et, dès septembre, vers Boston et San Francisco, aux Etats-Unis.

La compagnie aérienne a effectué depuis la fin mars quelque 800 vols de fret uniquement et a tranporté 27'000 tonnes de marchandises.

