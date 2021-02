Swiss appelle à l'aide le Conseil fédéral

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss a écrit à plusieurs conseillers fédéraux personnellement pour demander un assouplissement des conditions cadres pour son activité, selon les journaux de Tamedia mardi. Elle fait référence à une situation financière tendue et pourrait licencier.

La filiale de Lufthansa brûle plus vite que prévu le crédit de 1,5 milliard de francs suisses garanti par la Confédération pour faire face à la pandémie de coronavirus. Un demi-milliard s'est déjà évaporé et le reste pourrait l'être d'ici la fin de l'été. De plus, la durée maximale de 18 mois de chômage partiel expire en septembre. Selon la lettre, le gouvernement devrait être habilité par le parlement à prolonger cette mesure.

Alors que le Conseil fédéral a décidé qu'un test PCR négatif serait exigé dès le 8 février pour l'entrée en Suisse par avion ou en provenance d'un pays à risque, Swiss a réduit son exploitation à Genève au vu de la baisse de la demande.

Si la situation ne s'améliore pas, Swiss pourrait procéder à des licenciements collectifs.

Les journaux se basent sur plusieurs sources. Swiss a refusé de commenter mais plusieurs départements ont confirmé avoir reçu la missive.

tt/rw/ck/al