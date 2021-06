Swiss enregistre une hausse des réservations estivales

Zurich (awp) - Swiss enregistre depuis peu une augmentation des réservations pour l'été, alors que la vaccination contre le coronavirus progresse et que les restrictions de déplacement se lèvent. En juin et juillet, 49 liaisons aériennes seront ajoutées ou reprises au départ de Zurich et de Genève.

"Au milieu de l'été, le nombre de liaisons passera à 125, dont 85 au départ de Zurich et 40 au départ de Genève", précise la compagnie à la croix blanche mardi. L'offre, avant tout de loisirs, ne représentera qu'entre 50 et 55% de celle de 2019.

Les voyageurs s'intéressent à la région méditerranéenne, notamment la péninsule ibérique, la Grèce et l'Italie. Sur le segment intercontinental, la demande la plus forte porte sur les vols vers l'Amérique du Nord et les Émirats arabes unis.

Swiss s'attend "à ce que les réservations augmentent encore au cours de l'été", a fait savoir Tamur Goudarzi, son directeur commercial. Les niveaux de réservation "sont toutefois encore bien inférieurs à ceux d'avant la pandémie et il n'y a malheureusement aucun signe de reprise structurelle du transport aérien à l'heure actuelle".

