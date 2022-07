Swiss espère opérer à 80% de sa capacité de 2019 l'hiver prochain

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss espère voler à 80% de ses capacités de 2019 l'hiver prochain. L'entreprise entend proposer 93 destinations au départ de Zurich et Genève, écrit la filiale de Lufthansa mardi dans un communiqué.

"Compte tenu de la situation opérationnelle difficile dans l'ensemble de l'industrie aéronautique européenne cet été, nous misons sur une stabilisation l'hiver prochain", a déclaré Tamur Goudarzi Pour, directeur commercial de Swiss.

Si le plan de vol compte davantage de destinations qu'avant la pandémie, les fréquences sont en revanche plus espacées.

Au départ de Genève, Swiss renforce son offre vers la Scandinavie avec davantage de vols vers Stockholm, Copenhague et Göteborg. Les liaisons vers Funchal et Tenerife seront améliorées. La compagne développe enfin sa coopération avec Brussels Airlines sur la ligne entre Bruxelles et le tarmac de Cointrin, initiée cet été.

Depuis Zurich, il sera désormais possible de se rendre directement à Bristol, en Angleterre. Par ailleurs, les destinations estivales de Bologne, Nantes et Sofia seront poursuivies en hiver.

La compagnie entend également renforcer son offre intercontinentale en rétablissant la fréquence quotidienne du vol pour Bangkok. Singapour, Delhi et Bombay seront desservies six fois par semaine.

