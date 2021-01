Swiss et les CFF vont collaborer dans le domaine des voyages intervilles

Zurich (awp) - Les CFF souhaitent collaborer à l'avenir avec la compagnie aérienne Swiss. On n'est plus dans un monde où le rail s'oppose à l'avion, a déclaré Armin Weber, directeur du trafic passager international aux CFF au dominical Schweiz am Sonntag.

Les deux partenaires travaillent actuellement à une combinaison des deux moyens de transports pour les voyages intervilles. Il pourrait ainsi y avoir des offres dans lesquelles le client part vers sa destination en train de nuit et revient avec l'avion, selon M. Weber.

Le patron des CFF Vincent Ducrot a confirmé ces projets dans un entretien avec CH Media et parle à ce sujet de "coopétition". Le directeur du développement d'entreprise de Swiss, Christian Sigg, a lui aussi récemment affirmé que Swiss et les chemins de fer n'étaient plus des concurrents mais devaient se compléter. Sur les courts trajets, il faut proposer une offre raisonnable qui soit combinable et simple à réserver, selon M. Sigg.

Il faut qu'une telle offre comprenne une solution avec l'avion et le train et qu'il soit possible de faire la réservation facilement en une seule fois. Une porte-parole de Swiss a confirmé que la compagnie aérienne et les CFF ont des échanges étroits afin de réagir de manière adéquate à des besoins croissants de la clientèle pour des solutions permettant de combiner divers moyens de transport.

