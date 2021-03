Swiss étoffe son programme de vols à l'approche de Pâques

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss, en pleine tourmente en raison du ralentissement du trafic aérien mondial, va renforcer son programme de vols pour la période de Pâques. La levée des mesures de quarantaine en Espagne et au Portugal a notamment renforcé la demande et le transporteur national a enregistré en une semaine jusqu'à cinq fois plus de réservations pour ces destinations.

Swiss a précisé avoir "enregistré une augmentation significative des réservations pour la période de Pâques, liée à l'allègement des restrictions de voyage". "La levée des mesures de quarantaine et la fiabilité des dispositions de voyage se traduisent directement par une forte augmentation des réservations", a estimé le directeur commercial Tamur Goudarzi Pour.

La filiale de l'allemand Lufthansa va ainsi proposer des liaisons supplémentaires et mettra en service des avions de plus grande capacité, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

Le programme des vols sera renforcé au départ de l'aéroport de Zurich, avec des liaisons supplémentaires vers Palma de Majorque, Malaga, Barcelone, Alicante, Valence, Porto et Lisbonne.

al/lk