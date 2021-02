Swiss: les pilotes doivent contribuer à l'effort de réduction des coûts

Zurich (awp) - Le directeur opérationnel de Swiss défend la dénonciation de la convention collective des pilotes de la compagnie. Dans le cadre du partenariat social, une telle décision constitue un processus tout à fait normal, a affirmé Thomas Frick dans une interview à la Sonntagszeitung. Il a en revanche admis que les critiques sur la communication étaient justifiées.

Il y a une semaine, Swiss a dénoncé la convention collective des pilotes à fin mars 2022. Aeropers, le syndicat du personnel de cockpit a reproché à la compagne de vouloir retirer de la convention des éléments qui ne lui plaisaient pas depuis longtemps.

M. Frick a relevé qu'il y a certains points dont la compagnie a toujours dit qu'ils entravaient durablement la souplesse de l'entreprise, mais dont on pouvait s'accommoder en période favorable. Maintenant, Swiss doit être en mesure de réagir plus rapidement et avec plus de souplesse aux changements, que ce soit au niveau de la planification du réseau et de la flotte ou à celui des coûts. Un modèle de salaires dépendants du volume de travail permettrait de jouer sur les coûts. Swiss a besoin que les pilotes fournissent une contribution substantielle à l'effort d'économies, comme l'ont fait d'autres groupes de personnel.

M. Frick a précisé que la situation n'est pas la même pour Swiss et pour Edelweiss. Les pilotes de la filiale de Swiss ont déjà conclu un accord, ce qui a permis d'éviter un sureffectif de pilotes et réduit les coûts. Leur convention collective est moins complète que celle de Swiss et moins contraignante. De plus, les perspectives pour Edelweiss sont meilleures, car le trafic de vacances devrait se reprendre plus rapidement que le trafic commercial.

M. Frick a nié que la dénonciation de la convention collective constitue une violation de l'accord conclu avec la Confédération pour le prêt garanti de 1,3 milliard de francs suisses. Vendredi dans une interview aux journaux de CH-Media, le président d'Aeropers avait lancé un appel à la politique pour soutenir les pilotes. Il demandait que l'on fasse revenir Swiss à la table des négociations.

Un article de Schweiz am Wochenende affirme qu'il est peu probable que les négociations reprennent. Selon des sources sûres, l'appel à l'aide aux politiciens restera sans effet. L'accord conclu avec la Confédération parle de solutions supportables sur le plan du partenariat social, notamment en cas de licenciements.

tt/rp