Swiss opérera des vols directs de Zurich à Osaka et Washington dès 2020

Zurich (awp) - Swiss va étoffer son réseau long courrier sans escale à partir de Zurich dès 2020 en reliant Osaka au Japon et Washington D. C., capitale des Etats-Unis. Ce changement interviendra suite à la mise en service des deux Boeing 777-300ER commandés en 2018, a précisé la compagnie aérienne dimanche.

Osaka sera reliée une vois par semaine à partir du 1er mars 2020 et Swiss Sera la seule compagnie à desservir cette ligne, avec un Airbus A340-300 de 223 places. Osaka est la troisième ville du Japon et, avec Tokyo, la seconde destination de Suisse dans ce pays.

A partir du 29 mars 2020, Swiss reliera quotidiennement Washington une fois par jour avec un Airbus A330-300 de 236 places. En collaboration son partenaire United Airlines, ce seront désormais 14 vols hebdomadaires que la compagnie proposera entre Zurich et Washington.

Les nouveaux Boeing 777-300ER seront engagés sur des lignes qui étaient desservies jusqu'ici par des Airbus A330/340. Dès février 2020, ce nouvel appareil sera engagé sur la ligne à destination de Tokyo et, dès l'été 2020, sur celle à destination de Miami. L'utilisation d'appareils à plus grande capacité sur ces lignes répond à la demande en termes de passagers et de fret, selon Swiss.

tp/rp