Swiss prolonge le plan de vol minimal

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss a prolongé son plan de vol minimal jusqu'au 17 mai, au moins. Cette décision fait suite au maintien des restrictions de voyage en raison de la pandémie de coronavirus, indique jeudi la filiale helvétique du groupe Lufthansa.

Depuis le 23 mars, Swiss ne dispose que de six appareils pour les vols réguliers, dont un seul pour les long-courrier. Le plan de vol se concentre principalement sur certaines villes européennes au départ de Zurich et Genève. La compagnie prévoit également trois liaisons par semaine à destination de New York.

Le reste de la flotte est cloué au sol. Au total, cela concerne 85 appareils.

Les passagers dont les vols ont été annulés ou qui ne peuvent pas voyager ont la possibilité de reporter le vol ou d'échanger leur billet pour une autre destination avec un délai au 31 août, précise le communiqué.

tv/jb/fr/lk