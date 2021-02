Swiss s'associe à la Confiserie Sprüngli

Zurich (awp) - La compagnie Swiss International Air Lines a signé un partenariat avec la Confiserie zurichoise Sprüngli. Les modalités financières de la coopération ne sont pas dévoilées.

Les produits Sprüngli seront disponibles sur les vols court et moyen-courriers à destination et en provenance de Zurich à partir du 30 mars, et à destination et en provenance de Genève à partir du 28 avril. Ils seront proposés sur les vols de 50 minutes et plus dans le cadre du concept de restauration Swiss Saveurs, d'après le communiqué paru vendredi.

Ramseier Suisse, qui fournit déjà de l'eau pour la compagnie à la croix blanche, va lancer une eau minérale produite exclusivement pour Swiss dans la région de Glaris.

ck/vj