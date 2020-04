Swiss salue la décision du Conseil fédéral sur les crédits-relais

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss, quasiment à l'arrêt total en raison du coronavirus, a applaudi la décision du Conseil fédéral qui souhaite accorder au secteur des liquidités sous formes de garanties de la Confédération.

"Le soutien subsidiaire de la Confédération garantit que Swiss pourra surmonter la crise, même si cette dernière perdure, en se préparant à la reprise progressive de ses liaisons aériennes", a indiqué le transporteur national mercredi dans un communiqué, tout en saluant la décision des autorités.

Mais dans l'immédiat, Swiss "doit d'abord faire tout ce qui est nécessaire pour préserver ses liquidités. La compagnie est également soutenue par sa société mère Lufthansa qui lui a fourni des ressources financières".

La maison-mère allemande risque cependant de sabrer dans ses coûts, notamment auprès de sa filiale helvétique. Le groupe d'outre-Rhin va durablement réduire la taille de sa flotte, se séparant d'une quarantaine d'avions, et fermer sa filiale Germanwings.

Cette mesure de réduction de la flotte s'appliquera également à Swiss. Le nombre d'appareils de la filiale helvétique sera ajusté via le report de la livraison d'avions destinés pour les court et moyen trajets. Le remplacement d'appareils plus anciens sera également contrôlé.

Swiss ne souhaitait pas ce mercredi "faire de plus amples commentaires" sur la situation.

