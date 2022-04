Swiss supprime des vols en raison du manque de personnel

Zurich (awp) - Swiss annule de nombreux vols durant l'horaire d'été en raison de problèmes au niveau des effectifs. Une porte-parole a précisé qu'un faible pourcentage à un chiffre de vols sont supprimés. Les capacités ont été sciemment réduites pour l'été afin d'offrir un horaire stable et maintenir aussi bas que possible les changements de réservations, a précisé cette porte-parole, revenant sur un article de Schweiz am Wochenende.

Des étranglements dans le contrôle aérien en Europe et au niveau mondial pour les fournisseurs de services au sol et aéroportuaires ont conduit à cette décision. Swiss elle-même souffre d'un manque de personnel. Le tout est aggravé par les charges supplémentaires au niveau des contrôles des documents en raison des prescriptions de lutte contre la pandémie de coronavirus dans divers pays.

Initialement, Swiss avait prévu d'offrir à nouveau 80% de ses capacités cet été par rapport à son offre d'été 2019, avant la pandémie. Cette année-là, Swiss avait effectué un total de 150'957 vols et transporté près de 18,8 millions de passagers, un record.

Pour le seul mois de juillet 2019, le total des vols avait dépassé 14'000. Compte tenu de la réduction prévue de capacités par rapport aux 80% initiaux, les annulations de vols devraient atteindre au moins un montant à trois chiffres.

