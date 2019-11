Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les dernières enquêtes auprès des entreprises dénotaient d’une certaine stabilisation en Allemagne et d’une amélioration en France, un contexte macroéconomique un peu meilleur qui a aussi contribué au rebond de l’euro en octobre. Tel est le constat de SwissLife Asset Managers (AM) dans ses Perspectives Conjoncture de novembre 2019. La société de gestion note toutefois que les dynamiques de croissance restent fragiles et craint que les risques politiques ne ressurgissent après la récente accalmie. SwissLife AM reste donc plutôt négatif sur l’euro par rapport au dollar et au franc suisse.