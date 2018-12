SwissLife AM s'attend à plus de prudence de la part de la BCE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En zone euro, les résultats du troisième trimestre furent mitigés, avec une progression des chiffres d'affaires mais une érosion des marges et des prévisions des sociétés, observe SwissLife AM dans ses perspectives économiques et financières pour décembre. Bien que l'UE ait approuvé l'accord sur le Brexit et que l'Italie semble adoucir ses positions en matière de budget, le gérant doute que des solutions soient trouvées rapidement dans les deux cas.Selon SwissLife AM, les risques politiques et la dégradation récente des fondamentaux laissent prévoir des projections plus prudentes de la part de la BCE.