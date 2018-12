SwissLife AM table sur une hausse des taux de la Fed en décembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'économie américaine et les fondamentaux des entreprises commencent à accuser certaines faiblesses, ce qui, associé à des prévisions plus pessimistes et à une incertitude politique croissante, a causé une envolée des écarts de rendement, observe SwissLife AM dans ses perspectives économiques et financières pour décembre. Le recul de la liquidité du marché avant la fin de l'année et de très nombreux risques devraient entretenir une volatilité élevée. Les bons du Trésor à 10 ans devraient selon le gérant rester circonscrits.Dans ce cadre, SwissLife AM attend toujours un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre 2018.