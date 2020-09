Swisscanto Real Estate Fund Swiss Commercial augmente son capital de 44,9 mio

Zurich (awp) - Swisscanto Real Estate Fund Swiss Commercial a levé 44,9 millions de francs suisses dans le cadre d'une augmentation de capital annoncée en août, annonce la filiale de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

L'opération s'est déroulée entre le 11 et 22 septembre et les titres nouvellement émis ont pu être acquis au prix d'émission de 104,53 francs suisses l'unité, précise mardi le communiqué.

La libération des nouveaux titres est prévue pour le 23 septembre. Quelque 4'729'641 actions sont actuellement en circulation. Les fonds levés seront utilisée pour financer les obligations existantes et pour rembourser les emprunts.

Lancé en 2010 et coté sur SIX depuis novembre 2015, le fonds investit dans des immeubles commerciaux et mixtes dans toutes les régions du marché suisse.

