Swisscom : Des activités solides – confirmation des prévisions relatives à l'EBITDA 2020

Urs Schaeppi, CEO de Swisscom, dresse un bilan positif du premier semestre 2020: «Dans un contexte de marché difficile, nous avons réalisé un bénéfice d'exploitation pratiquement stable. Grâce à des réseaux bien développés, à des produits attrayants et à un excellent service à la clientèle, nous bénéficions d'une satisfaction élevée des clients. La forte pression sur les prix se maintient. Parallèlement, certaines de nos activités telles que le roaming, la vente dans les shops et les solutions de télécommunications auprès des clients commerciaux ont souffert du confinement temporaire. L'utilisation du réseau parfois considérablement supérieure découlant de la situation créée par le Covid-19 a clairement révélé l'importance d'infrastructures fiables et bien développées. Nos investissements demeurent élevés, que ce soit dans la poursuite de l'extension de la communication mobile avec la 5G ou dans le doublement de la couverture fibre optique (FTTH) d'ici à fin 2025. Fastweb a connu une évolution réjouissante: notre filiale italienne a pu poursuivre sa croissance dans les secteurs de la clientèle privée et commerciale.»

Pression sur les prix pour les activités de base en Suisse, croissance de Fastweb



Investissements élevés dans les réseaux



L'expansion du haut débit tient son cap



Fin juin 2020, Swisscom compte plus de 4,1 millions de raccordements à très haut débit (plus de 80 Mbit/s) en Suisse, soit plus de 77% des logements et commerces. Quelque 2,8 millions de logements et commerces, soit 53%, bénéficient de connexions rapides de plus de 200 Mbit/s, dont environ 1,6 million disposent de FTTH. Swisscom entend équiper toutes les communes du très haut débit d'ici à fin 2021 et, avec pour objectif d'en faire bénéficier même les localités les plus reculées.

Swisscom s'est, par ailleurs, fixé d'ambitieux objectifs d'extension jusqu'à 2025 dans le but d'offrir le meilleur réseau de Suisse à tous les clients, partout et à tout moment. D'ici à fin 2025, la couverture en fibre optique jusqu'aux logements et commerces (FTTH) devrait doubler par rapport à 2019 pour atteindre jusqu'à 60%. En outre, Swisscom entend accroître la convergence dans son utilisation des technologies réseau.