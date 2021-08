Swissmedic approuve le vaccin Moderna pour les 12-17 ans

Berne (awp/ats) - Swissmedic approuve l'extension du vaccin Spikevax de Moderna, destiné à prévenir le Covid-19, pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. L'autorisation temporaire a été accordée sur la base d'une étude menée auprès de 3732 jeunes de cet âge.

Swissmedic a examiné la demande d'extension d'indication déposée le 11 juin dernier à un rythme accéléré, dans le cadre d'une procédure de soumission en continu, indique lundi l'Institut suisse des produits thérapeutiques dans un communiqué.

Dans le groupe d'âge étudié, et à une même posologie que chez l'adulte, le vaccin de cette étude clinique a montré une réaction immunitaire comparable à celle des jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Les effets secondaires sont également semblables à ceux des personnes de 18 ans et plus.

L'efficacité contre la maladie symptomatique (au moins un symptôme et un test PCR positif), évaluée à partir de 14 jours après la deuxième dose, était de 93%. Les effets indésirables ont généralement duré de un à trois jours et peuvent être plus marqués après la deuxième dose.

ats/fr