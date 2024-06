Zurich (awp) - Le président de Swissmem Martin Hirzel a affiché mardi à Berne son soutien aux bilatérales III, mais pas au prix de sacrifier un marché du travail libéral. L'intelligence artificielle (IA) a par ailleurs été présentée comme une chance pour la branche.

La journée de l'industrie rassemble plus de 1000 dirigeants de l'industrie, de la politique et de la science dans la capitale fédérale. Parmi eux figurent la présidente de la Confédération Viola Amherd, le directeur général d'UBS Sergio Ermotti et l'ancien négociateur en chef de l'Union européenne (UE) pour le Brexit Michel Barnier.

En guise d'introduction, Martin Hirzel a appelé à un retour à une politique économique pragmatique dans un environnement de marché en pleine mutation. "Les tensions géopolitiques ne cessent de croître. Et les grandes puissances misent sur le protectionnisme. C'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie technologique suisse, fortement tournée vers l'exportation", a-t-il déclaré, réclamant le renforcement des conditions-cadres.

En matière de politique étrangère, le maître mot est "multi-alignement", c'est-à-dire les bonnes relations avec le plus grand nombre de pays possible. Enfin et surtout, la relation avec l'Europe doit également être clarifiée, a poursuivi Martin Hirzel. Près de 58% des exportations de l'industrie technologique suisse sont destinées à l'UE. Swissmem soutient donc les bilatérales III, mais pas à n'importe quel prix: le marché du travail libéral doit être préservé.

L'IA, une opportunité pour l'industrie suisse

Le principal thème de la Journée s'articulait en outre autour des opportunités et des défis de l'intelligence artificielle (IA) pour l'industrie. À cette fin, Swissmem a présenté une étude développée en collaboration avec l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Selon elle, l'IA peut apporter de réels avantages, mais son utilisation dans l'industrie suisse ne fait que commencer.

Les entreprises qui utilisent déjà l'IA sont en effet minoritaires parmi les membres de Swissmem. Seule une entreprise sur huit a envisagé l'utilisation de l'IA dans sa production. Dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, cela représente même moins de 20% des entreprises. Cependant, les entreprises prévoient au cours des trois prochaines années de renforcer la mise en oeuvre de l'IA dans les domaines du développement de produits, de la maintenance préventive et l'optimisation des machines, notamment.

Toujours selon l'étude de l'EPFZ, les principaux obstacles sont le manque de spécialistes qualifiés en IA et l'accès au savoir-faire pertinent. En outre, les compétences numériques doivent être améliorées au niveau de la formation professionnelle, dans les universités et parmi les employés.

