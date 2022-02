Swissport a traité davantage de fret en 2021 qu'avant la pandémie

Zurich (awp) - Le prestataire de services aéroportuaires Swissport a profité de l'envolée du fret en 2021. En revanche, les services au sol n'ont eu affaire qu'à 2 millions de vols, contre le double en 2019.

L'an dernier, l'unité dévolue au fret aérien a traité 5,1 millions de tonnes métriques, soit 10% de plus qu'en 2019, a rapporté Swissport dans un communiqué mardi, contribuant "à la protection des chaînes d'approvisionnement mondiales tout au long de la pandémie".

L'activité la plus importante de l'entreprise, les services au sol, est restée affectée par les restrictions de voyage. Les agents de Swissport ont servi 97 millions de passagers sur 2 millions de vols, contre 265 millions de personnes et 4,1 millions de vols en 2019. Le nombre de vols est toutefois supérieur de 21% à 2020.

Pour 2022, le groupe prévoit "une reprise accélérée du trafic aérien mondial" dans les prochains mois, au plus tard au début des vacances d'été dans l'hémisphère nord, "qui stimulera la demande de services au sol dans les aéroports." Swissport a lancé une campagne de recrutement pour 17'000 nouveaux emplois dans le monde, à l'enregistrement et à la porte d'embarquement mais aussi pour le déplacement des avions et la manutention des bagages.

Fin 2021, le groupe zurichois comptait 45'000 employés dans 285 aéroports de 45 pays.

