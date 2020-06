Swissport déclare deux filiales belges insolvables

Zurich (awp) - Le prestataire de services aéroportuaires Swissport International va placer deux de ses filiales belges sous la protection de la loi sur les faillites. Le groupe zurichois, qui a vu ses revenus s'effondrer de près de 80% depuis l'éclatement de la crise de Covid-19 a urgemment besoin de liquidités.

Swissport Belgium et Swissport Belgium Cleaning, basées à Bruxelles, vont déclarer leur insolvabilité et cesser leurs activités, a fait savoir l'entreprise lundi par voie de communiqué. Les activités de fret dans les aéroports de Bruxelles et de Liège ne sont pas concernées.

Les deux sociétés concernées ne sont plus rentables depuis déjà plusieurs années et ont dû recourir plus d'une fois à la maison-mère pour éponger leurs déficits. Les différentes tentatives de renouer avec les profits ont échoué. A cela s'ajoutent l'effet dévastateur de la pandémie et l'arrivée à échéance d'un contrat avec la principale compagnie aérienne.

Malgré les pourparlers intensifs avec les syndicats, les transporteurs et l'aéroport, la direction locale n'a pas été en mesure de présenter un plan susceptible d'inciter la maison-mère à injecter de nouvelles liquidités, écrit Swissport.

Le groupe s'attend à ce que le redressement du secteur aérien soit un processus au long cours, et anticipe une demande en net recul encore jusqu'à une bonne partie de l'exercice 2021.

Swissport est à la recherche de liquidités supplémentaires pour assurer la poursuite de ses activités jusqu'à son redressement. Pour ce faire, elle entend solliciter les marchés financiers et mène actuellement des discussions avec des créanciers et des investisseurs. La direction dit avoir bon espoir de mettre sous toit les liquidités nécessaires dans le temps imparti.

yr/uh/buc/md