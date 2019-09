Swissport décroche un contrat de cinq ans auprès de Swiss

Zurich (awp) - Le prestataire de services aéroportuaires Swissport a décroché un contrat de cinq ans pour le contrôle du chargement de tous les vols continentaux de la compagnie aérienne Swiss.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Le volume de service, de 12'000 feuilles de chargement actuellement, est attendu à 21'000 dans le futur. Ces feuilles fournissent les instructions pour chaque vol en termes de chargement des cargaisons et d'installation des passagers, selon le communiqué publié jeudi.

"Grâce à la récente ouverture de notre deuxième centre "Contrôle du chargement centralisé" (Centralized Load Control) à Nairobi et notre équipe grandissante de spécialistes hautement qualifiés travaillant depuis Zurich, Casablanca et Nairobi, nous avons d'excellentes perspectives pour une prochaine expansion de ces services", a assuré Luzius Wirth, vice-président exécutif pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Swissport.

La société fournira ses services auprès de 47 aéroports. Plus d'une centaine d'experts basés à Zurich s'occuperont des vols partant du hub zurichois et de Genève. De plus, Swissport emploie trois douzaines de spécialistes au Maroc et au Kenya.

Swissport s'occupait déjà du contrôle du chargement pour un "nombre limité de destinations européennes de Swiss depuis 2013".

