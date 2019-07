Swissport étend ses activités sur le tarmac de Bruxelles

Zurich (awp) - Le prestataire de services aéroportuaires au sol Swissport investit dans un nouveau centre de fret pour la pharma à l'aéroport de Bruxelles. Le complexe sera construit par Brussels Airport Company, mais Swissport versera plusieurs millions d'euros pour l'équipement et l'aménagement du centre et a signé un bail à long terme.

Le bâtiment comprendra un entrepôt de 25'000 mètres carrés, des bureaux, des surfaces pour le stockage de produits pharmaceutiques (sur 2620 mètres carrés) ainsi qu'une installation de refroidissement, annonce Swissport mercredi. La construction a démarré en janvier et durera environ deux ans.

Swissport augmentera ainsi sa part de marché sur le tarmac bruxellois. Swissport Belgique traite aujourd'hui plus de 550'000 tonnes de fret aérien et sert 7,5 millions de passagers par an. La société emploie environ 2000 collaborateurs.

