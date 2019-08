Swissport finalise le refinancement de sa dette

Zurich (awp) - Le prestataire de services aéroportuaires au sol Swissport International a finalisé le refinancement, annoncé en juillet, d'une partie de sa dette. La filiale du groupe chinois HNA va utiliser le produit net de l'opération pour rembourser ses dettes existantes.

Swissport entend augmenter sa trésorerie de manière significative et renforcer sa position sur le marché mondial grâce à des opportunités de croissance organique et à des acquisitions ciblées, a déclaré Eric Born, président et directeur général de Swissport dans un communiqué publié jeudi.

Le refinancement comprend des obligations garanties de premier rang de 410 millions d'euros à 5,25%, des obligations de premier rang de 250 millions d'euros à 9,00% et un prêt à long terme de 850 millions d'euros au taux Euribor majoré de 4,75%.

Fin juillet, l'agence de notation Moody's avait relevé la perspective de la note de Swissport "B3" de "négative" à "stable" et notait que son refinancement allait lui permettre de renforcer sa liquidité.

