Swissport nomme un nouveau président et directeur général

Zurich (awp) - Swissport a nommé Warwick Brady au poste de président et directeur général, selon un communiqué paru mardi. Il succédera à Christoph Mueller, qui assurait l'intérim depuis le 1er janvier. Ce dernier deviendra président du conseil d'administration lorsque Warwick Brady prendra ses fonctions au printemps. Il sera lui aussi membre du conseil.

Warwick Brady est actuellement à la tête d'Esken, anciennement Stobart Group, une société britannique d'infrastructure, d'aviation et d'énergie qui opère au Royaume-Uni et en Irlande. Il a transformé Esken, qui était un conglomérat, en une entreprise axée sur l'aviation (aéroports, services d'aviation, compagnie aérienne régionale) et les énergies renouvelables.

Auparavant il a été responsable opérationnel chez EasyJet pendant près de huit ans et a fait partie de l'équipe de direction qui a transformé la compagnie aérienne en une entreprise du FTSE 100, précise le communiqué.

M. Brady a également travaillé à des postes de directeur général de Mandala Airlines en Indonésie, de directeur de l'exploitation chez Air Deccan/Kingfisher en Inde et de directeur adjoint des opérations chez Ryanair.

Enfin il a occupé des postes au sein du conseil d'administration d'Airline Group et de NATS, le fournisseur d'espace aérien du Royaume-Uni, et a été directeur général adjoint de Buzz. Il détient un MBA et est pilote commercial qualifié.

