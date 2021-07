Swissport ouvre des bureaux à Austin au Texas

Zurich (awp) - Le prestataire de services aéroportuaires Swissport a ouvert de nouveaux bureaux à l'aéroport Bergstrom International, situé dans la ville d'Austin au Texas. Il s'agit de la première ouverture d'une succursale aux Etats-Unis depuis six ans, a indiqué lundi le groupe zurichois, qui avec cette inauguration, est désormais présent dans 44 aéroports.

A Austin, la filiale Hallmark s'occupe des services aux passagers tels que l'enregistrement et l'accueil aux portes d'embarquement, tandis que Swissport gère les services de chargement et déchargement des bagages, ainsi que le réapprovisionnement en carburant et le nettoyage des avions.

Aux Etats-Unis, le trafic passagers intérieur s'est bien repris. En juin 2021, il est revenu à 95% de son niveau de juillet 2019. A l'international, la reprise se dessine également, mais le trafic n'est qu'à 40% de son niveau de juin 2019.

