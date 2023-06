Opfikon (awp) - Le spécialiste des services aéroportuaires Swissport a inauguré de nouveaux entrepôts réfrigérés de 400 mètres carrés à l'aéroport de Dublin, en Irlande. Ceux-ci sont destinées à stocker des produits pharmaceutiques et possèdent une capacité de 200 palettes, selon un communiqué publié jeudi.

Swissport augmente ainsi ses capacités logistiques dans la région "de manière significative", souligne l'entreprise. Les installations ont été construites en collaboration avec la société Celtic Cooling et affichent des températures constantes entre 15 et 25 degrés pour l'entrepôt principal et entre 2 et 8 degrés pour l'entrepôt secondaire.

Swissport emploie quelque 700 employés à Dublin et a traité 44'000 tonnes de fret en 2023.

rq/rp