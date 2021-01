Swissport perd plus d'un million par mois à Genève

Genève (awp) - Le prestataire de services aéroportuaires Swissport perd depuis le début de la crise du Covid-19 plus d'un million de francs suisses par mois à Genève et à Zurich plus du double, a affirmé Antoine Gervais, directeur de la société dans la cité de Calvin. Face à la pression des compagnies aériennes, l'entreprise a soumis de nouveaux contrats à ses salariés pour assurer la "survie" du groupe, s'est justifié le responsable.

"On n'a jamais connu un tel effondrement de la demande", a indiqué M. Gervais dans un entretien paru vendredi dans le quotidien Le Temps. Swissport a perdu 75% à 80% de ses revenus, a souligné ce dernier.

Selon Antoine Gervais, "les compagnies aériennes nous demandent de réduire les coûts. Or, les salaires représentent 80% de nos coûts. C'est là qu'on doit agir malheureusement et sur notre productivité".

Les employés de Swissport à Genève ont jusqu'au 28 janvier pour signer de nouveaux contrats de travail qui entreront en vigueur au 1er juin.

Jeudi, environ 80 employés de Swissport ont protesté au centre-ville de Genève contre leurs nouvelles conditions d'emploi. La direction a envoyé en début d'année un nouveau contrat de travail à ses 1200 employés genevois. Selon Le Temps, les nouveaux contrats comprennent des baisses de salaires de jusqu'à 1200 francs suisses par mois, une semaine de travail passant de 40 à 41,5 heures et une baisse du nombre de jours de congés.

M. Gervais a assuré qu'une baisse de salaire de 1200 francs suisses restait "une exception", précisant qu'en moyenne les salaires reculaient de 5%. L'entreprise a également mis en place des "mesures d'atténuation" jusqu'à fin 2021, une plan de préretraite à partir de 58 ans et un fonds social.

Swissport n'a jusqu'à présent pas procédé à des licenciement grâce à la mise en place de la réduction de l'horaire de travail dont bénéficient 80% des employés.

A Zurich, les employés de Swissport avaient accepté en décembre de renoncer temporairement à leurs congés et à une partie de leur salaire, tout en assurant une disponibilité accrue.

al/ck