Swissport renonce à exiger le remboursement d'un prêt à HNA, options à l'étude

Zurich (awp) - Le groupe de services au sol pour le secteur aérien Swissport ne va toujours pas exiger le remboursement d'un prêt à sa maison-mère endettée HNA. Un accord conclu en mai dernier et qui repoussait l'échéance de cinq mois, a encore une fois été prolongé, a indiqué Swissport vendredi. HNA étudie actuellement les options stratégiques autour de Swissport.

Swissport avait indiqué début mai dernier avoir perçu un remboursement de 100 millions de dollars (à peine plus en francs suisses au cours du jour) sur un prêt de 360 millions d'euros octroyé à sa maison-mère chinoise HNA et parvenu à échéance le 7 mai. Un accord pour un report de cinq mois du délai échu pour le restant de la somme due, soit près de 290 millions d'euros intérêts et pénalités compris avait été conclu.

Au printemps dernier, HNA avait envisagé de mettre Swissport en Bourse suisse, mais l'opération avait capoté en raison de "conditions défavorables sur le marché". Des milieux proches du marché avaient relevé que les investisseurs avaient été échaudés par le fait que HNA voulait garder une participation significative dans sa filiale.

Début septembre, Swissport a annoncé de bonnes affaires au premier semestre. Affichant des revenus en hausse, le groupe a vu son excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'envoler de plus d'un tiers (+35,5%) sur un an à 116 millions d'euros.

De janvier à fin juin, le chiffre d'affaires a progressé de 4,1% à 1,4 milliard d'euros (1,56 milliard de francs suisses). Outre la croissance organique, la hausse des revenus reflète aussi l'acquisition en mars dernier d'Aerocare, numéro un des services d'assistance au sol en Australie et en Nouvelle-Zélande.

