Swissport renouvelle et étend son contrat avec Qatar Airways

Zurich (awp) - Le fournisseur de services aéroportuaires Swissport va poursuivre et même approfondir sa collaboration avec la compagnie Qatar Airways. Le groupe zurichois a renouvelé un contrat portant sur le services au sol et le fret aérien à l'aéroport amstellodamois de Schiphol et s'occupera désormais également du fret pour le groupe qatari sur les tarmacs anglais de Manchester et Birmingham.

Ces contrats arriveront à terme en 2025, indique Swissport lundi. Les détails financiers ne sont pas divulgués.

A Amsterdam, Swissport continuera d'assumer le chargement, le traitement et le stockage de différents chargements, que ce soit des produits pharmaceutiques, dangereux ou sensibles à la température, précise le communiqué.

En Grande-Bretagne, le groupe zurichois reliera Qatar Airways à certains aéroports de la zone spécialisés dans le trafic régional, à savoir ceux d'Aberdeen, Belfast, Bristol, East Midlands, Glasgow et Newcastle.

fr/nj