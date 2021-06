Swissport réorganise sa région EMEA en quatre régions de marché

Zurich (awp) - La crise du coronavirus et ses conséquences pour l'industrie de l'aviation n'est pas restée sans conséquences pour Swissport, spécialisée dans les services au sol des avions dans les aéroports. L'entreprise a décidé de se réorganiser sa région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) en quatre régions de marché et a nommé deux nouveaux directeurs régionaux, a-t-elle indiqué mardi soir.

Les nouvelles régions sont la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, l'Europe continentale et le Moyen-Orient/Afrique. Cette nouvelle structure autorise de mieux servir les clients.

La région Suisse comporte des emplacements à Zurich, Genève et Bâle et elle est dirigée depuis début juin par Bruno Stefani, qui est aussi responsable pour les services à l'aviation d'affaires, basés à Nice. M. Stefani travaille pour Swissport depuis 1996 et il dirigeait jusqu'ici les affaires à l'aéroport de Zurich.

La région Allemagne & Autriche est sous la responsabilité de Philipp Frech qui était jusqu'ici directeur de Swissport dans l'est des Etats-Unis et a exercé depuis 2010 plusieurs fonctions dirigeantes au sein de l'entreprise.

La direction de la région Europe continentale a été confiée à Jan van Engelen à partir du 1er juillet. M. Engelen travaillait jusqu'ici pour la société CAE. La région Moyen-Orient et Afrique sera dirigée dès septembre par Dirk Goovaerts, actuellement directeur Asie de Dnata.

Swissport est également présent en Asie-Pacifique et en Amérique du nord et du Sud.

