Swissport s'offre le gestionnaire de fret allemand Apron

Zurich (awp) - Le prestataire de services au sol et de gestion du fret aérien Swissport étoffe ses capacités dans ce second domaine d'activités, avec l'acquisition de la société allemande Apron sise à Stuttgart. Ce rachat, pour un montant non précisé, doit étoffer de quelque 20% les revenus des activités cargo de l'entreprise en Allemagne.

"L'expansion de nos service cargo à Stuttgart illustre nos ambitions de croissance dans ce segment", souligne le vice-président pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse de Swissport - Willy Ruf - cité dans le communiqué publié lundi.

