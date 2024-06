Sycomore AM : Pierre-Alexis Dumont nommé directeur des investissements

Perre-Alexis Dumont rejoint Sycomore AM en qualité de directeur des investissements. Il dirigera une équipe de 23 gérants et analystes et aura pour mission de piloter les activités de gestion ainsi que de définir les axes stratégiques et les processus d’investissement. Pierre-Alexis Dumont était auparavant directeur de la gestion actions, convertibles et multi-asset chez Groupama AM.



S'appuyant sur 28 ans d'expérience dans la gestion d'actifs, il accompagnera le directeur général, Denis Panel dans la mise en œuvre de son plan de transformation. Baptisé " Shaping 2028 ", il vise notamment à renforcer et diversifier les expertises et stratégies de gestion de Sycomore AM dans une logique d'offrir une performance financière durable.