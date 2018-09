Sycomore AM en négociations en vue d'un rachat par Generali

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sycomore Asset Management a annoncé être entré en négociations exclusives avec Generali afin de conclure un partenariat stratégique entre les deux sociétés. A l’issue de la transaction envisagée, l'assureur italien détiendrait la majorité économique du gestionnaire d'actifs, dont les fondateurs resteraient significativement actionnaires, aux côtés des collaborateurs qui se renforceraient au capital de l’entreprise." Cet accord avec Generali marque une étape majeure dans notre développement et va nous permettre de devenir le leader de l'investissement responsable en Europe. Nous sommes plus que jamais convaincus du bien-fondé de notre mission : générer une performance durable et apporter du sens aux investissements de nos clients " déclare Emeric Préaubert, Associé-Fondateur de Sycomore Asset Management.La réalisation de la transaction reste soumise à la consultation du Comité Social Economique de Sycomore Asset Management et à l'obtention des autorisations nécessaires en matière de contrôle des concentrations et en matière règlementaire.