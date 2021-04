Sycomore AM recrute un nouveau gérant global et renforce sa gamme thématique 19/04/2021 | 09:55 Envoyer par e-mail :

Sycomore Asset Management a annoncé la nomination de Luca Fasan en qualité de gérant senior, spécialisé notamment dans le domaine des technologies, médias et télécommunications (TMT). Il renforce l'équipe de gestion, désormais composée de 24 gérants-analystes, parmi lesquels 9 experts dédiés à l'ESG.



Pour poursuivre la stratégie de diversification de sa gamme de produits, Sycomore AM lance un fonds actions internationales ISR sur la thématique de l'éducation, essentielle à la qualité de vie et moteur de développement durable, en cohérence avec sa démarche historique d'investisseur responsable. Luca Fasan aura plus spécifiquement pour mission de cogérer Sycomore Global Education, aux côtés de Frédéric Ponchon.



Luca Fasan, CFA, a 46 ans et dispose d'une expérience reconnue de 20 ans comme gérant global. Il a notamment développé et géré pendant 5 ans (2015-2020) la stratégie Martin Currie Global Long Term Unconstrained, une gamme de fonds qui investit sur des modèles économiques durables.





