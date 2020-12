Sycomore AM renforce son expertise sur les petites et moyennes valeurs européennes 15/12/2020 | 09:29 Envoyer par e-mail :

Sycomore Asset Management a annoncé la nomination d'Hugo Mas en qualité de gérant actions, spécialisé sur les petites et moyennes valeurs européennes. Il renforce l'équipe de gestion, désormais composée de 23 gérants-analystes, parmi lesquels 9 experts dédiés à l'ESG. Il aura notamment pour mission de cogérer les fonds Sycomore Sélection Midcap et Sycomore Sélection PME, aux côtés d'Alban Préaubert et Cyril Charlot.



" Hugo Mas a 33 ans et dispose d'une expérience reconnue et performante de 10 ans comme gérant actions ", a expliqué Sycomore AM. Il a démarré sa carrière au sein de l'équipe actions de Talence Gestion en 2011. Il rejoint ensuite Covéa Finance (société de gestion des assurances MAAF, MMA et GMF) en tant qu'analyste actions, puis devient gérant du fonds Covéa Perspectives Entreprises, spécialisé sur les petites et moyennes capitalisations (2015-2018).



Parallèlement, il participe au lancement et à la gestion d'une gamme de fonds à thématique environnementale, investie dans des entreprises apportant des solutions aux défis du changement climatique. En 2018, Hugo rejoint Erasmus Gestion en tant que gérant du fonds Erasmus Small Cap Euro. Il est diplômé de l'INSEEC Paris.





