Zurich (awp) - La cryptobanque Sygnum a finalisé la tokénisation de ses actions et prépare ainsi le terrain pour son entrée en Bourse en Suisse et à Singapour. Elle s'est basée sur sa propre plateforme Desygnate pour mener à bien cette émission de jetons numériques.

Cette création de "représentations numériques" d'actions devrait permettre une mise à jour constante et automatique de la croissance du capital et des flux de transferts. Sygnum sera ainsi capable de gérer les transactions sur le marché primaire et secondaire de manière totalement numérique, avance un communiqué publié par le groupe lundi.

L'opération lui permet surtout de préparer le terrain à une entrée en Bourse, puisque Sygnum est en train "d'explorer plusieurs stratégies" en Suisse et à Singapour, notamment une potentielle double cotation avec son partenaire SIX et une autre avec SDX et SBI Digital Asset Holdings à Singapour.

Le directeur général de la cryptobanque, Mathias Imbach, assure être "enthousiaste" à l'idée d'être la première banque au monde à tokéniser ses actions. "C'est une étape importante dans notre mission pour créer un accès plus direct et efficace à la propriété et à la valeur. Cela comprend de nouveaux modèles d'engagement avec nos clients et nos partenaires" indique-t-il.

La tokénisation pourrait ainsi permettre de récompenser des investisseurs de long terme à travers un programme de micro-actions pour les encourager à ramener de nouveaux partenaires et clients.

