Sylvie Ouziel rejoint Publicis Groupe en tant que Directrice Générale des Plateformes Partagées

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] (Paris:PUB) annonce l’arrivée de Sylvie Ouziel, le 8 septembre 2021, en tant que Directrice Générale des Plateformes Partagées du Groupe. A ce titre, elle sera responsable de Re:Sources, l’organisation mondiale de services partagés de Publicis, dont les 5000 collaborateurs assurent cohérence et synergies aux outils et systèmes du Groupe en support de son modèle pays ; ainsi que de Marcel, la plateforme propriétaire utilisant l’Intelligence Artificielle pour connecter les équipes de Publicis et leur permettre, plus que partout ailleurs, de se former, de partager et de de créer de manière unique. Elle sera également en charge de la gestion de l'immobilier, des achats, des assurances ainsi que de la gestion mondiale des partenariats technologiques du Groupe. Sylvie rapportera directement à Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe et rejoindra le Management Committee.

"L'arrivée de Sylvie au sein de Publicis témoigne une nouvelle fois de notre évolution d’une organisation de holding vers une plateforme. Notre modèle pays est en place, avec une organisation simplifiée qui fournit une offre complète et intégrée. Nos expertises globales en data et technologie, avec Epsilon et Publicis Sapient, alimentent toutes nos opérations locales et nous permettent d’accompagner nos clients plus avant dans leur transformation. Nos plateformes partagées sont plus que jamais au service de la croissance de nos clients, en fournissant garantie de résultats, maîtrise des risques de mise en œuvre et compétitivité, mais aussi vitesse et agilité stratégique. Mais plus important encore, nos plateformes partagées renforcent notre attractivité en tant qu'employeur en apportant à nos équipes des expériences de collaboration et des opportunités de développement personnel inégalées. Je suis très heureux que Sylvie nous rejoigne et je suis certain que son parcours impressionnant et sa formidable énergie seront des atouts essentiels pour le Groupe ", déclare Arthur Sadoun.

Depuis 2019, Sylvie était Présidente Internationale d’Envision Digital, le leader de la décarbonisation grâce aux technologies industrielles et digitales, basée à Singapour.

Auparavant, elle a passé huit ans chez Allianz, où elle a été Présidente d'Allianz Managed Operations and Services, à Munich (en charge de la création des services partagés du Groupe), puis, Présidente Directrice Générale mondiale d'Allianz Assistance (division B2B2C et services du Groupe d'assurance), tout en supervisant directement les activités en Asie Pacifique.

Sylvie a commencé sa carrière chez Accenture, où elle a occupé différents postes de direction pendant douze ans en tant que partner, le dernier ayant été celui de Directrice Générale Adjointe en charge d'Accenture Management Consulting au nivau mondial. Au cours de ses vingt années passées chez Accenture, elle a conçu et déployé des programmes mondiaux de transformation stratégique pour des clients industriels, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la pharmacie et de la construction.

Sylvie est ingénieure, diplômée de l'Ecole Centrale Paris et titulaire d’un Executive MBA de Northwestern University (Kellogg School of Management- Programme Accenture).

« Je suis très fière de rejoindre le Groupe Publicis et inspirée par sa « tradition de modernité ». Pour mériter la confiance des clients et des talents dans un marché toujours plus exigeant, les Plateformes Partagées se consacreront au déploiement rapide de solutions numériques innovantes, conformes et sécurisées, à la gestion de centres transactionnels de qualité industrielle et à l’offre d’espaces collaboratifs virtuels et physiques, inclusifs et inspirants, pour les équipes, les partenaires et les clients. Nous continuerons d’optimiser l’usage des ressources du Groupe et de nos partenaires externes pour une compétitivité accrue » indique Sylvie Ouziel.

