Sympany reverse ses excédents à ses assurés de base

Bâle (awp) - L'assureur maladie Sympany redistribue une nouvelle fois ses excédents à ses clients de l'assurance de base obligatoire. Cette année, six clients sur dix au total obtiendront un remboursement. En outre, les clients au bénéfice d'une assurance complémentaire se verront également reverser une partie d'excédent. Les montants redistribués devraient totaliser 18,8 millions de francs suisses, indique le groupe bâlois lundi dans un communiqué.

Le montant des excédents de l'assurance de base reversé différera selon les cantons. Pour l'année en cours, les assurés de Vivao Sympany dans les canton d'Argovie, Berne, les deux Bâle, Fribourg, Lucerne et Soleure devraient en profiter, précise l'assureur.

En fonction du canton, les montants s'échelonnent entre 50 et 370 francs suisses par assuré. Les clients soleurois toucheront le montant les plus important, les bernois le plus modeste.

Les excédents apparaissent lorsque les coûts des traitements médicaux s'avèrent nettement inférieurs aux attentes lors de l'établissement du montant des primes. Les assureurs maladie peuvent également allouer de tels excédents à leurs réserves.

