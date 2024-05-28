* A ANNONCÉ DES JOURNÉES SUPPLÉMENTAIRES D'ACTION INDUSTRIELLE À LA CENTRALE DE DOUNREAY DANS LE CADRE D'UN CONFLIT SALARIAL EN COURS.
* PLUS DE 500 MEMBRES D'UNITE EMPLOYÉS PAR NUCLEAR RESTORATION SERVICES LIMITED ENTAMERONT UNE GRÈVE DE 24 HEURES LE 19 JUIN, EN PLUS DE L'ACTION DU 29 MAI.
* L'INTERDICTION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LA FIN DES NOMINATIONS VOLONTAIRES SE POURSUIVRONT DU 1ER AU 18 JUIN, PUIS DU 20 AU 30 JUIN.
* L'INTERDICTION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES AURA POUR CONSÉQUENCE QUE LES TRAVAUX DE MAINTENANCE, QUI ONT HABITUELLEMENT LIEU LE WEEK-END, DEVRONT ÊTRE ENTREPRIS PENDANT LA SEMAINE DE TRAVAIL, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER LA FERMETURE DU SITE.