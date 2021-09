Syndicats du Canada : Le prochain gouvernement fédéral doit livrer la marchandise aux travailleurs et travailleuses

OTTAWA, 18 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il se peut fort bien que le Canada ait un autre gouvernement minoritaire, et les syndicats du Canada veulent que le nouveau gouvernement fédéral élu lundi commence sur les chapeaux de roue et tienne les promesses faites pendant la campagne électorale.



Les élus de tous les partis doivent s’engager à collaborer à la mise en œuvre de ces promesses en priorité.

« Les travailleurs et travailleuses du Canada ont été sollicités par tous les partis pendant la campagne, plus que jamais auparavant. Il est temps de livrer la marchandise. Les syndicats du Canada ont hâte de travailler avec le prochain gouvernement fédéral à la préparation d’une relance qui améliorera la vie de tous les membres de la population canadienne et ne laissera personne pour compte », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

Les syndicats du Canada incitent le gouvernement entrant à finir de mettre en œuvre un programme national de services publics de garde à l’enfance à prix abordable, à mettre en œuvre l’assurance-médicamente universelle, à procéder à une réforme fiscale équitable, à améliorer l’AE en permanence et à remplacer le système électoral uninominal majoritaire à un tour par un système de représentation proportionnelle mixte.

« Les Canadiens et les Canadiennes s’entendent promettre l’assurance-médicaments universelle depuis de nombreuses années sans voir de résultats. Un régime universel à payeur unique aiderait grandement à réduire les dépenses des ménages et permettrait à tous de se procurer les médicaments dont ils ont besoin », ajoute madame Bruske.

Les syndicats du Canada préconisent depuis longtemps la création d’un système national de services de garde à l’enfance à prix abordable. Nous approchons du but : bon nombre des provinces et territoires ont signé des ententes avec le gouvernement fédéral pour assurer des places en garderie à 10 $ par jour pour les enfants de moins de 6 ans.

L’équité fiscale est un autre enjeu auquel il faut voir sans tarder. Au Canada, les personnes dont les revenus sont les plus élevés ont accumulé encore plus de richesse au cours de la pandémie alors que les familles travailleuses moyennes ont de la difficulté à joindre les deux bouts.

« La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l’inégalité qui existe au Canada, et la situation de nombreuses personnes n’a fait qu’empirer », affirme madame Bruske. « Nous voulons voir des mesures concrètes réduisant l’inégalité des revenus et aidant les gens à reprendre le travail dans de bons emplois. Et nous voulons que le gouvernement s’engage à réparer notre filet de sécurité social de telle sorte que nous soyons prêts la prochaine fois qu’un désastre nous frappera. »

La pandémie a aussi mis en évidence le besoin d’un régime suffisant et accessible d’assurance-chômage, et tous les partis ont convenu que la réforme de l’Assurance-emploi est nécessaire. Puisque les prestations d’urgence instaurées en raison de la pandémie doivent cesser d’être versées à la fin de septembre, le gouvernement entrant devra s’appliquer à combler les lacunes du Régime d’AE en vigueur.

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426