Syndicom plaide pour la formation continue dans le secteur des TIC

Berne (awp/ats) - La formation continue est importante dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). Le syndicat Syndicom demande que des dispositions en la matière soient inclues dans les contrats de travail, voire garanties par une CCT.

Les personnes au bénéfice de dispositions reçoivent plus facilement un soutien financier pour suivre une formation continue, souligne Syndicom dans un communiqué publié mardi. En revanche, celles dont le contrat ne prévoit pas de dispositions similaires "sont souvent contraintes de renoncer à suivre une formation continue par manque de temps", déplore-t-il.

Syndicom appuie son argumentation par un sondage commandé à la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest. Selon cette enquête, 70% des employés affirment que leurs employeurs attendent qu'ils participent à des formations continues. Et pour près de 80% d'entre eux, la dernière formation a bénéficié d'un soutien financier.

"Un apprentissage à vie est décisif pour que les salariés restent compétitifs sur le marché de l'emploi", souligne Syndicom. A ses yeux, les employeurs ont la responsabilité de perfectionner les connaissances de leurs employés en prévision de la transformation numérique, plutôt que de réduire les effectifs.

Le sondage montre par ailleurs que ce sont plutôt les jeunes hommes, au bénéfice de diplômes de l'enseignement supérieur, qui bénéficient de l'offre de formation continue. Syndicom exhorte la branche des TIC et les instances politiques à soutenir des offres spécifiques accessibles à toutes et tous, notamment en faveur des femmes, des employés plus âgés et de personnes issues de la migration.

